Lecce, Corvino: «Plusvalenze? Le mie sono sempre figlie di scelte, lavoro, programmazione»

Pantaleo Corvino, direttore sportivo del Lecce, ha parlato a RadioFirenzeViola.

PAROLE – «Ognuno guarda in casa propria, il mio sforzo è stato sempre di non andare incontro a queste situazioni. Le mie plusvalenze sono sempre figlie di scelte, lavoro, programmazione e metodica non solo personale, ma di società. Non credo che un club lo faccia di proposito, ma magari prova ad alterare per rimediare ad una programmazione sbagliata».