L’attaccante del Lecce commenta la vittoria sul Torino e festeggia il gol personale. Sul finale thriller: «Per fortuna non era rigore»

(dall’inviato a Torino Nicola Gallo) L’attaccante del Lecce Diego Farias, autore del momentaneo 1-0, ha commentato il successo sul Torino: «Sono contento per i gol, ma soprattutto per la vittoria. Abbiamo lottato fino alla fine e meritato la vittoria. Dobbiamo giocare ogni partita così, stiamo bene fisicamente. Il gol iniziale ci ha fatto giocare con serenità».

Non sono mancati i brividi per il consulto VAR in pieno recupero dopo un contatto in area tra Rispoli e Belotti: «Ormai è così e dobbiamo adattarci, per fortuna l’arbitro non ha concesso il rigore».