Gotti: «Lecce, siamo mancati su quell'aspetto. Sulla classifica...»

Le dichiarazioni dell’allenatore Luca Gotti dopo quella che è stata la PARTITA di SERIE A Bologna Lecce. Ecco le parole

A DAZN, ecco le parole dell’allenatore Luca Gotti dopo quella che è stata Bologna Lecce di Serie A. Le dichiarazioni

LE PAROLE – «E’ mancato qualcosa nei palloni recuperati. Il Bologna è bravo nella riaggressione, ma noi potevamo gestire meglio dei palloni per poi sfruttare gli spazi. Non deve essere fonte di preoccupazione all’undicesima partita, ma nessuno deve essere contento. Venivamo dalla buona partita di Napoli e dal successo col Verona, oggi abbiamo tenuto bene per 65 minuti. Nello spogliatoio c’è scoramento, ma io devo tenere buono per cercare ogni tipo di miglioramento. Abbiamo provato diverse soluzioni dall’inizio dell’anno e continueremo. Oggi ho pensato di far fare quel ruolo a Dorgu, volevo tenere Pierotti e Banda per sfruttare gli spazi. A metà secondo tempo, si è avuta la sensazione che potevamo fare qualcosa in più e anche i cambi dovevano aiutare».