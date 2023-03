Lecce, infortunio per Hjulmand: ecco le sue condizioni

Durante il match delle 12.30 tra Lecce e Torino, si è infortunato il talentuoso centrocampista giallorosso, Morten Hjulmand

Durante il match delle 12.30 tra Lecce e Torino, si è infortunato il talentuoso centrocampista giallorosso, Morten Hjulmand che è stato costretto a lasciare il campo.

Al 53′ minuto il giocatore si è accasciato a terra dopo aver preso una botta all’occhio destro. Il danese non è apparso particolarmente dolorante, ma non è comunque riuscito a restare in campo per aiutare la squadra. Al suo posto è entrato Maleh.