Lecce Inter, obiettivo riscatto – VIDEO

Lecce e Inter si affronteranno nella prima giornata di Serie A per riscattare un’estate sin qui piuttosto complicata per entrambe

Lecce e Inter non si presentano bene alla prima giornata di campionato. I salentini sono usciti con il Cittadella in Coppa Italia e possono consolarsi pensando che non poche squadre di Serie A sono state eliminate da quelle di B.

I nerazzurri hanno preso 4 gol dal Villarreal e devono aggrapparsi all’idea che Lautaro e Lukaku si conoscono a memoria e che il calcio d’estate è sempre un po’ pazzo. A Lecce l’entusiasmo è comunque grande: 19.750 abbonati rappresentano il record per il club. L’Inter di Inzaghi ha già dimostrato di saper partire bene: l’anno scorso 2 vittorie nelle prime 2 giornate.