Lecce, Liverani: «Siamo felici, ma che sofferenza» – VIDEO

Il tecnico del Lecce Liverani ha commentato il pareggio conquistato a San Siro contro il Milan: «Siamo felici»

Il tecnico del Lecce Fabio Liverani ha analizzato così il pareggio ottenuto tra le mura di San Siro contro il Milan: «Siamo felici, ma sarà un campionato di sofferenza. Abbiamo intrapreso un percorso: ci difendiamo al meglio e usciamo con lucidità per giocarcela. Non si possono controllare le partite per novanta minuti».

«L’espulsione? Avevo dato indicazioni per il cambio, che però non è stato fatto. E poi abbiamo subito gol in superiorità numerica. Superiamo il tour de force contro le big e cerchiamo di vincere gli scontri diretti», ha concluso l’allenatore ai microfoni di Sky Sport.