Lecce Milan, le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori

Lecce Milan, ci sono le formazioni ufficiali: ecco le scelte dei due allenatori per la sfida di Serie A. Qui i dettagli

La seconda giornata di Serie A 2025/26 entra nel vivo con due sfide di grande interesse. Dopo l’anticipo delle 18:30 tra Cremonese e Sassuolo, allo stadio Via del Mare di Lecce andrà in scena il match serale Lecce–Milan, appuntamento cruciale per entrambe le formazioni.

Milan a caccia di riscatto dopo il ko all’esordio

Il Milan di Massimiliano Allegri, tecnico livornese noto per la sua abilità tattica e la gestione del gruppo, ha iniziato la stagione con il piede sbagliato. All’esordio, i rossoneri sono stati sconfitti 2-1 a San Siro dalla neopromossa Cremonese di Davide Nicola, allenatore specialista nelle salvezze impossibili. Una battuta d’arresto che ha subito acceso i riflettori sulla necessità di una pronta reazione.

Tra i protagonisti attesi c’è Luka Modric, centrocampista croato campione d’Europa e leader carismatico, chiamato a guidare la manovra insieme a compagni come Christian Pulisic, esterno statunitense rapido e incisivo, e Santiago Gimenez, punta argentina dal fiuto del gol.

Lecce, entusiasmo e solidità difensiva

Il Lecce di Eusebio Di Francesco, allenatore abruzzese con un passato importante alla Roma, ha iniziato il campionato con un incoraggiante pareggio esterno. Sul campo del Genoa di Patrick Vieira, ex leggenda dell’Arsenal e campione del mondo con la Francia, i giallorossi hanno strappato uno 0-0 mostrando compattezza difensiva, anche se con qualche difficoltà in fase offensiva.

Davanti al proprio pubblico, il Lecce punta a confermare la solidità vista al debutto e a sfruttare la velocità di giocatori come Lameck Banda, esterno zambiano imprevedibile, e l’energia del giovane attaccante Francesco Camarda, prodotto del vivaio milanista.

FORMAZIONI UFFICIALI

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Berisha; Tete Morente, Camarda, Banda. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Musah, Loftus-Cheek, Modric, Fofana, Estupinan; Gimenez, Saelemakers. Allenatore: Allegri.