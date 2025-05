Lecce, scatta il rinnovo di Giampaolo: ma potrebbe comunque essere addio. Incontro con il club

Lecce, con la salvezza scatta il rinnovo di Giampaolo: ma servirà un confronto con il club

Dopo la terza salvezza consecutiva conquistata dal Lecce, traguardo raggiunto per la prima volta nella storia dal club pugliese, grazie alla vittoria per 1-0 contro la Lazio all’Olimpico, è tempo di progettazione del futuro in casa dei giallorossi.

Da qui passa anche la permanenza di Marco Giampaolo che dopo aver centrato l’appuntamento con la storia chiesto dal presidente Saverio Sticchi Damiani, un anno fa, come scrive oggi il Corriere dello Sport ha visto scattare in automatico il rinnovo di contratto.

Prima però sarà da capire se si andrà avanti insieme e per farlo, si guarda al futuro con un incontro che decida il destino anche di diversi big in rosa come: Baschirotto, Wladimiro Falcone, Nikola Krstovic e Kialonda Gaspar che hanno mercato, mentre Antonino Gallo ha già annunciato l’addio. In uscita anche Nicola Sansone, Ante Rebic e Jesper Karlsson.