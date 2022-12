Lecce, tutto facile con il Varazdin: decide Gonzalez con una doppietta

Il Lecce supera il Varazdin in amichevole per 2-0: decisiva la doppietta di Joan Gonzalez per i giallorossi

Il Lecce supera in amichevole il Varazdin. Impegno liquidato in fretta dalla squadra di Baroni, che batte i croati per 2-0. Decisiva per i giallorossi la doppietta di Joan Gonzalez.

LECCE-NK VARAZDIN: 2-0

Marcatori: 8′ e 16′ Gonzalez

Lecce: Falcone, Gendrey (75′ Lemmens), Baschirotto (45′ Tuia), Umtiti, Gallo (75′ Pezzella), Blin (75′ Listkowski), Hjulmand (75′ Bjorkengren), Gonzalez (36′ Askildsen), Strefezza (60′ Rodriguez), Colombo (60′ Persson), Di Francesco (60′ Oudin). A disposizione: Brancolini, Bleve, Samooja, Cetin, Ceesay. Allenatore: M. Baroni

NK Varazdin: Radosevic, Stanic, Puchlin, Brodic, Tekli, Sego, Kolaric, Ba, Pilj, Stolnik, Herrera. A disposizione: Bulat, Tezak, Pellumbi, Mitrovski, Lusavec, Ocvirek, Elezi, Urata, Jelenic, Peric, Skaricic. Allenatore: M. Kovacevic