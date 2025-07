Lecce, battuto lo Spezia: a segno Krstovic e prima rete in giallorosso per Camarda

Lecce, vittoria in amichevole contro lo Spezia: a segno per i salentini Krstovic e primo gol anche per Camarda

Sesto giorno di ritiro per il Lecce, che continua a lavorare con intensità a Bressanone in vista della nuova stagione. La giornata si è articolata in due momenti distinti: al mattino spazio ad attivazioni a secco, esercitazioni tattiche e lavoro sulle palle inattive, mentre nel pomeriggio i giallorossi sono scesi in campo per affrontare lo Spezia in amichevole presso la Raiffeisen Arena.

La sfida, iniziata alle ore 18:00, si è conclusa con una vittoria per 2-1 per gli uomini di Di Francesco, che hanno mostrato buone trame di gioco e una condizione atletica in crescita. A sbloccare il risultato è stato Nikola Krstovic, pronto a ribadire in rete un pallone vagante in area al 7’. Il pareggio dello Spezia è arrivato al 25’, firmato da Vlahovic, ma nella ripresa ci ha pensato il giovane Camarda a riportare avanti il Lecce al 30’ con una conclusione precisa dopo un’azione manovrata.

Oltre al risultato, lo staff tecnico ha avuto modo di testare una lunga serie di giocatori, con numerose rotazioni tra primo e secondo tempo. In particolare, buoni segnali sono arrivati da Morente e Berisha, mentre Camarda ha confermato di essere in grande crescita.

Non hanno preso parte alla gara Pierotti, Pehlivanov, Maleh e Pérez, tutti impegnati in lavoro personalizzato. Proprio Pérez è rientrato nel gruppo nella tarda serata di ieri, dopo aver completato alcune pratiche burocratiche in Cile.

Mister Di Francesco ha concesso alla squadra una giornata di riposo per domani, prima di riprendere gli allenamenti martedì mattina presso il Centro Sportivo Laugen di Naz-Sciaves.

LECCE-SPEZIA 2-1

MARCATORI: 7’pt Krstovic (L), 25’pt Vlahovic (S), 30’st Camarda (L)

LECCE: Falcone (17’st Fruchtl), Gaspar, Baschirotto © (1’st Tiago Gabriel), Krstovic (1’st Camarda), Banda (1’st Morente), N’Dri (22’st Rafia), Helgason (1’st Berisha, 36’st Gorter), Veiga (17’st Kouassi), Ramadani (1’st Pierret), Gallo (31’st Addo), Kaba (1’st Coulibaly).

Allenatore: E. Di Francesco.

A disposizione: Samooja, Penev, Ubani, Kovac, Esposito.

SPEZIA: Sarr, Wisniewski (12’ Benvenuto), Esposito (34’st Bertoncini), Elia (34’st Cugnata), Nagy (34’st Lorenzelli), Vlahovic (1’st Verde), Di Serio (1’st Artistico), Aurelio (36’ Baldetti), Candelari (11’st Djankpata), Mateju (12’ Onofri), Hristov (1’st Candelari).

Allenatore: L. D’Angelo.

A disposizione: Mascardi, Crespi, Leonardo, Insignito, Lontani.