Serie B, Legrottaglie fa il punto: «Tante squadre in pochi punti, ecco cosa serve per agganciare le zone alte. Sullo scorso anno…». Le parole

Nicola Legrottaglie, ex dirigente della Sampdoria, ha rilasciato delle dichiarazioni sull’attuale campionato di Serie B ai taccuini de Il Corriere dello Sport. Ecco le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Ci sono tanti giocatori da Serie B e quando qualcuno scende di categoria fa sempre grande fatica. Tante squadre in pochi punti, basta mettere in fila due o tre risultati per agganciare le zone alte. Il Sassuolo è ben strutturato e alla lunga dovrebbe passare in testa. Il Pisa non mi ha sorpreso. Mi aspetto la risalita del Palermo, poi c’è la Samp. La verità sullo scorso anno la conosciamo in tre: io, Pirlo e il Presidente».