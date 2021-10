Adani: «Osimhen può portare tutti sulle spalle. Ora è la Juve di Allegri»

Lele Adani analizza i tempi dell’ultima giornata di campionato: ecco le dichiarazioni dell’ex difensore sulla Serie A

Lele Adani ha parlato in live Twitch alla Bobo TV.

NAPOLI – «Osimhen sta scoprendo partita dopo partita quanto è forte, può portare tutti sulle spalle. E’ migliorato tantissimo e Spalletti si appoggia su di lui. Il Napoli ha vinto 7 partite meritando sempre, non c’è una volta in cui non meritava di vincere».

JUVE – «Nel secondo tempo la Juve ha giocato bene, ha giocato a calcio. Il gol è fatto bene, con qualità. Il primo tempo ha giocato solo il Torino. La Juventus ora è del suo allenatore, Allegri vuole questa Juve e la Juve ha risposto. Ha vinto con Chelsea e Torino meritando senza concedere».