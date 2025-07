Leoni Parma: le milanesi e la Premier ci provano, ma i ducali non fanno sconti: ecco la cifra richiesta

Leoni Parma, tutti pazzi per il difensore crociato: Inter e Milan, oltre che alcune squadre di Premier alla finestra, mentre la dirigenza fa il prezzo

Giovanni Leoni è uno dei nomi più caldi del calciomercato estivo, e il Parma ne è pienamente consapevole. Il difensore classe 2006, autentica rivelazione della passata stagione, è finito nel mirino di diversi top club italiani ed europei, ma il club ducale non ha alcuna intenzione di cedere facilmente il suo gioiello. La valutazione fissata è chiara: 40 milioni di euro. Una cifra netta, senza sconti, che al momento ha rappresentato un ostacolo per tutte le pretendenti.

Secondo quanto riportato da TMW, dietro questa valutazione ci sono due fattori chiave. Il primo è l’interesse crescente, sia in Serie A – con Inter e Milan attente – sia dall’estero: il Bournemouth ha già provato a strappare Leoni offrendo 25 milioni più 5 di bonus, ricevendo però un secco rifiuto. Il secondo è legato al possibile salto in Nazionale: il nuovo CT Gennaro Gattuso avrebbe inserito Leoni in una lista di preconvocati per le partite di settembre. Un’eventuale presenza in azzurro potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo, fino a spingersi verso i 70 milioni.

Il Milan, pur interessato, osserva da lontano, consapevole che le cifre in ballo sono proibitive. L’Inter, che da tempo segue il difensore, valuta i margini di manovra. Dal canto suo, il Parma resta fermo sulle proprie posizioni ma lascia filtrare una timida apertura: un’offerta da 35 milioni più 5 di bonus, con l’aggiunta di una percentuale sulla futura rivendita, potrebbe essere sufficiente per sbloccare la trattativa.

Leoni, cresciuto nel settore giovanile del Padova e sbocciato in quello gialloblù, è considerato tra i migliori prospetti difensivi d’Europa. La sua ascesa sembra inarrestabile. Per ora, però, il Parma fa muro: chi lo vuole, dovrà pagare caro.