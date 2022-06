Lewandowski, Haaland, Lukaku e gli altri: le big d’Europa nel gioco dei 9

Il calciomercato continentale smosso dai numeri 9: Lewandowski, Haaland e i loro fratelli per un imponente giro di domino

Sarà con ogni probabilità l’estate dei numeri 9 in chiave calciomercato, con le prime pagine dei quotidiani regolarmente occupate da Lewandowski e Lukaku, Haaland e Nunez. Mai come in questa sessione l’impressione è che le big continentali vogliano modificare in maniera sostanziale il fulcro dell’attacco.

A scatenare il domino ci ha pensato il Manchester City, deluso dall’ennesima Champions League andata a vuoto. Una controtendenza epocale anche nel concetto di gioco di Pep Guardiola, uno per cui il centravanti reale è sempre stato lo spazio da aggredire.

E invece l’investimento dei Citizens si è concentrato su quanto di meglio possa offrire attualmente il panorama dei bomber, ovvero quel Erling Haaland desiderio proibito per la concorrenza.

Decisamente meno proibito pare essere invece Robert Lewandowski, arrivato alla clamorosa rottura con il Bayern e in attesa degli eventi. La promessa di matrimonio con il Barcellona in stand-by, complice lo stato di crisi economico del club blaugrana, e così ecco anche il Paris Saint Germain alla finestra per rinverdire il parco attaccanti.

Se il Real Madrid campione d’Europa, smaltito lo smacco Mbappé, si può consolare e adagiare sul miglior Benzema di sempre, ecco che il Liverpool vicecampione risponde subito presente all’appello.

In arrivo ad Anfield il prodigioso novello Cavani, cioè quel Darwin Nunez che costerà ai Reds un centinaio di milioni di cartellino tra parte fissa e bonus. La risposta immediata e prepotente al colpo norvegese.

Restando in Premier League, il destino di Lukaku pare ancora tutto da compiere. Il belga sta facendo carte false per rivestire la maglia dell’Inter, che però potrebbe dover sacrificare Lautaro Martinez per accogliere Big Rom. E allora il gioco (dei 9) potrebbe non valerne la candela.