L’ex ECA: «La penalizzazione non può essere solo per la Juve»

Le parole di Olivier Jarosz, ex director ECA, sulla penalizzazione inflitta alla Juventus per il caso plusvalenze

Olivier Jarosz, ex director ECA ha parlato della situazione della Juventus in Serie A in esclusiva a JuventusNews24.

PAROLE – «La Juventus è da sempre un trend setter, su fronti diversi: brand, commerciale e mercato. Fuori dall’Italia ha avuto molto eco la notizia delle operazione sospette per plusvalenze. Se siamo onesti sappiamo che quando gestisci una società i guadagni sono fondamentali, e uno degli aspetti principali tenuti in considerazione dagli investitori sul mercato, a volte contano più degli stessi risultati sportivi. La Juve non era da sola a valutare i giocatori nelle varie operazioni, per giudicare fino in fondo la sua strategia bisogna ricalibrare tutto il sistema. E ridefinire come vengono gestiti i trasferimenti, i rapporti con gli agenti, e le nuove norme di sostenibilità. Non si può limitare solo il discorso alla Juventus, anche perché è una tematica delicata che negli anni torna ciclicamente alla ribalta. Forse questa volta, viste le parti in causa coinvolte, si può innescare un vero cambiamento».

