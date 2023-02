Liga Profesional argentina, 2ª giornata in diretta streaming su Mola

Il River Plate fa visita al Belgrano, il Boca ospita il Central Córdoba: 2ª giornata di Liga Profesional in diretta streaming su Mola

Si apre la 2ª giornata di Liga Profesional argentina, il campionato dei campioni del mondo è in diretta streaming su Mola. All’esordio, le big non hanno tradito le attese: tutti i colossi argentini hanno conquistato i 3 punti nel primo turno di campionato.

Dopo il successo contro il Central Córdoba, il River Plate va sul campo del neopromosso Belgrano. Nella prima giornata, i ragazzi di Guillermo Farré hanno inchiodato sullo 0-0 il Racing e vogliono fare uno sgambetto anche ai Millonarios.

Lanús-San Lorenzo è una sfida ricca di punti di interesse. I granata devono dare continuità al successo contro il Colón per mettere in cascina punti utili per la salvezza. Il Ciclón, invece, arriva alla Forteza per riscattare la sconfitta della passata stagione.

Dopo il successo interno contro l’Atlético Tucumán firmato Romero, i campioni in carica del Boca Juniors giocano ancora alla Bombonera. Questa volta, l’avversario è il Central Córdoba, sconfitto all’esordio in casa contro il River Plate.

All’Estadio Monumental José Fierro di San Miguel de Tucumán va in scena la sfida tra l’Atlético Tucumán e il Talleres. I padroni di casa hanno perso in casa del Boca Juniors alla prima giornata e incrociano il Talleres, sconfitto dall’Independiente con un beffardo 1-0 nello scorso weekend.

Gli appuntamenti del weekend

Sabato 4 febbraio – ore 23:15 – Belgrano vs River Plate – telecronaca di Manolo Chirico+Paolo Rossi

Domenica 5 febbraio – ore 1:15 – Lanús vs San Lorenzo – telecronaca di Roberto Ugliono

Domenica 5 febbraio – ore 23:15 – Boca Juniors vs Central Córdoba – telecronaca di Enrico Zambruno

Lunedì 6 gennaio – ore 1:30 – Atlético Tucumán vs Talleres – telecronaca di Matteo Nigra