Liga, Osasuna-Real Madrid 2-4: Vinicius comanda, Arda Guler sfiora il capolavoro

Il Real Madrid si conferma in vetta alla Liga battendo l’Osasuna: doppietta di Vinicius, Arda Guler quasi a segno da centrocampo

Il Real Madrid vince 4-2 sul campo dell’Osasuna e allunga in classifica a +10 sul Girona e a +11 sul Barcellona, in attesa della risposta delle rivali, entrambe impegnate in trasferta, rispettivamente contro Getafe e Atletico Madrid.

Questo il racconto di Marca dell’odierno successo dei blancos: «Vinicius guida il Real Madrid e dimostra ancora una volta di essere lui a comandare nella Liga. Due gol del brasiliano, uno di Carvajal e un altro di Brahim hanno permesso alla squadra di Ancelotti di sconfiggere l’Osasuna e di accedere in vantaggio alla sosta per le Nazionali. E quale ultima immagine ci avrebbe lasciato Arda Güler se avesse segnato da centrocampo…»