Ligue 1, il Monaco torna al secondo posto in attesa del Marsiglia; St-Étienne, si complica la lotta salvezza

Il Monaco batte il St-Étienne e torna al secondo posto della Ligue 1: domani tocca al Marsiglia rispondere contro il Lille

Il Monaco batte il St-Étienne e si riporta momentaneamente al secondo posto della Ligue 1, in attesa del Marsiglia che scenderà in campo domani sera contro il Lille. I monegaschi hanno gioco facile dei biancoverdi: apre le danze Akliouche, pareggia Davitashvili, ma arriva immediato il gol di Elmusrati e alla fine la chiude Balogun. Per il St-Étienne la classifica non sorride, ma non è ancora finita: penultima posizione, ma ad appena una vittoria dalla salvezza.

St-Étienne-Monaco 1-3 (2′ Akliouche, 65′ Davitashvili [SE], 68′ Elmusrati, 78′ Balogun)