Lille, Letang: «Renato Sanches andrà via. Il Milan...»

Olivier Letang, presidente del Lille, ha parlato in conferenza stampa del futuro di Renato Sanches.

LE PAROLE – «Renato Sanches ha due possibilità, due grandi club. Se è ancora con noi è perchè non è stato ancora trovato un accordo con queste società. Renato andrà via, in quale club non so. Manterrò riservata la natura di queste discussioni. Il suo futuro sarà a Parigi o a Milano».