Lione, Fonseca affronta la commissione disciplinare: la difesa del tecnico portoghese dopo la testata all’arbitro

Paulo Fonseca prepara la linea difensiva da presentare alla commissione disciplinare dopo l’espulsione per lo scontro con l’arbitro Millot

Paulo Fonseca affronterà oggi la commissione disciplinare dopo la ‘testata’ data a Millot in Lione-Brest. Il tecnico portoghese rischia una lunga squalifica, 7 mesi al massimo, e intanto prepara la sua difesa.

Come riportato da Sportmediaset, il nervosismo dell’allenatore ex Milan è legato a vicende private: la moglie Katerina è ucraina e lui ha rapporti molto radicati con il paese, avendoci lavorato per anni allenando lo Shakhtar: l’inasprirsi del conflitto con la Russia ha creato una situazione drammatica all’interno della famiglia dell’allenatore, che così ha spiegato il suo scatto d’ira e spera che sia tenuto in considerazione nel momento della sentenza.