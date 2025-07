Lipsia e Chelsea: trattativa in corso per Chukwuemeka e Xavi Simons. Le ultime

Lipsia e Chelsea: trattativa in corso per Chukwuemeka e Xavi Simons. Cosa sta succedendo e ultimissime di mercato

Secondo quanto riferito da Sky Sport Deutschland, il calciomercato potrebbe accendere un nuovo asse tra Germania e Inghilterra: il RB Lipsia è infatti in trattative concrete con il Chelsea per l’acquisto del centrocampista centrale Carney Chukwuemeka, classe 2003. Il giovane talento inglese, cresciuto tra le fila dell’Aston Villa e passato ai Blues nel 2022, ha mostrato ottime qualità tecniche e visione di gioco, ma non è riuscito a imporsi stabilmente nella rosa londinese. Dopo una stagione in prestito al Borussia Dortmund, dove ha collezionato 17 presenze e 1 gol in tutte le competizioni, il suo futuro sembra destinato alla Bundesliga.

Il Lipsia ha già avviato i primi contatti ufficiali con il Chelsea per sondare la fattibilità dell’operazione. L’accordo potrebbe entrare nel vivo nelle prossime ore, con sviluppi attesi in giornata. Chukwuemeka è tra i nomi in uscita dal club di Stamford Bridge, che sta proseguendo un profondo rinnovamento della rosa.

Nel frattempo, potrebbe esserci un movimento in direzione opposta: il talento olandese Xavi Simons, classe 2003, trequartista dalle ottime doti tecniche e noto per la sua versatilità offensiva, è indicato come possibile partente dal RB Lipsia. Reduce da una stagione altalenante, con prestazioni non sempre convincenti, Simons è nel mirino dell’Inter ma ha ricevuto forti attenzioni anche dal Chelsea. Secondo fonti vicine alla trattativa, esisterebbe già una bozza di accordo verbale tra il giocatore e il club londinese, anche se nulla è stato ancora formalizzato.

Le trattative tra le due società sembrano procedere in parallelo e, se confermate, potrebbero portare a un doppio scambio significativo tra Londra e la Sassonia. Questa dinamica di mercato rappresenta una strategia interessante per entrambi i club, in cerca di rinforzi giovani e di prospettiva. Occhi puntati sulle prossime ore: la finestra estiva potrebbe regalare un colpo doppio tra Premier League e Bundesliga.