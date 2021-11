Lipsia, Marsch: «Abbiamo bisogno di punti. I migliori contro il PSG»

Jesse Marsch, allenatore del Lipsia, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain

Jesse Marsch, allenatore del Lipsia, ha parlato alla vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Le sue dichiarazioni in conferenza stampa.

CHAMPIONS LEAGUE – «È chiaro che abbiamo bisogno di punti. La preparazione mentale è estremamente importante, soprattutto prima di una partita del genere. Ma anche l’energia che i tifosi porteranno allo stadio domani può aiutarci moltissimo. Ma abbiamo avuto la stessa energia oggi in allenamento e nella preparazione per il nostro avversario. Questo mi rende fiducioso. Domani dobbiamo mettere in campo la nostra migliore prestazione».