Inter Salernitana, Liverani: «Non mi aspettavo un disastro del genere» - Calcio News 24

L’allenatore della Salernitana Liverani ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro l’Inter stasera

Liverani ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra la Salernitana e l‘Inter nel post gara.

«Sapevo che ci fossero delle difficoltà, ma non me le aspettavo sulla cattiveria e l’agonismo. A livello mentale la squadra non è nel momento migliore, ma bisogna trovare velocemente una quadra e si può fare solo con l’allenamento. Contro l’Inter siamo stati una vittima sacrificale e così non va bene. Per noi non era una partita giocabile contro un’Inter che ha giocato a livello altissimo, ma noi gliel’abbiamo resa ancora più facile»