Liverpool Atalanta, il sindaco Gori: «Impresa storica. Finale? Calma»

Il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha voluto parlare così di quella che è stata la vittoria dell’Atalanta a Liverpool

Ai microfoni di Radio24, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori ha voluto parlare di Liverpool Atalanta

«Di tutte quelle fatte in questi anni dall’Atalanta é, per il momento, l’impresa migliore di tutte. È pazzesco pensare come il calcio sia questione di testa: ieri i calciatori sembravano avere altre gambe, al netto di qualche piccola modifica di formazione. Finale a Dublino? Con calma».