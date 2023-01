Liverpool, dimissioni di Klopp: «O mi dicono di farlo o non me ne vado»

Le parole di Klopp in conferenza stampa: «Non mi sono trovato spesso in una situazione simile, ma so esattamente come funziona quando le cose non vanno bene»

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa del momento difficile del Liverpool e delle sue possibili dimissioni. Di seguito le sue parole.

«O cambia la posizione dell’allenatore o cambiano molte altre cose. Quindi, per quanto mi riguarda, a meno che qualcuno non mi dica di farlo, non me ne andrò. Forse questo significa che dobbiamo cambiare altre cose. Lo vedremo, ma è una cosa per il futuro, non per ora. Ho spazio e tempo per pensarci, ora dobbiamo giocare meglio. Non mi sono trovato spesso in una situazione simile, ma so esattamente come funziona quando le cose non vanno bene. C’è un elenco di cose che devi affrontare e una di queste è che i giocatori non ascoltano più l’allenatore. In Germania diciamo che l’allenatore non raggiunge più la squadra. Quindi capisco che a volte sembra così, ma non è così. Potete toglierlo dalla lista. Tutti si sentono responsabili»