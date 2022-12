Liverpool-Gakpo, i reds si portano avanti ma i giovani costano caro

Il Liverpool ha chiuso per Gakpo del Psv per una cifra vicina ai 50 milioni, ora per gli altri giovani in vetrina al Mondiale il prezzo è un conto salato

Il Liverpool ha chiuso per Gakpo del Psv per una cifra vicina ai 50 milioni, ora per gli altri giovani in vetrina al Mondiale il prezzo è un conto salato.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i reds hanno aperto la strada del mercato e ora tocca alle altre. Tra i nomi sul punto di partenza ci sono senza dubbio i giovani Bellingham, Joao Felix e Enzo Fernandez, ma il loro cartellino supera i 100 milioni. Il futuro costa caro, ma le volontà dei tre ragazzi sono ben chiare e decise.