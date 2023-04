Liverpool, Klopp: «É una settimana strana, se fosse la mia prima stagione...»

Le parole di Jurgen Klopp dopo i numerosi esoneri degli ultimi giorni: «La gente ha paura di non raggiungere i propri obiettivi»

Jurgen Klopp ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida del Liverpool contro il Chelsea. Il tecnico tedesco ha parlato anche degli esoneri di Antonio Conte, Graham Potter e Brendan Rodgers.

«È una settimana strana, la stagione entra in una fase decisiva e la gente ha paura di non raggiungere i propri obiettivi. Ci sono aspettative là fuori e se non vengono ripagate devi accettare le decisioni. Se fosse la mia prima stagione qui la situazione sarebbe leggermente diversa. Sono consapevole che sono ancora qui per il passato, non per quello che abbiamo fatto in questa stagione».