Liverpool, Klopp su Luis Diaz: «Calciatore eccezionale, lo seguivano da tempo»

L’allenatore del Liverpool Klopp ha commentato l’acquisto di Luis Diaz da parte de Reds

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ai canali ufficiali del club inglese ha commentato l’acquisto di Luis Diaz da parte dei Reds.

LE PAROLE – «Non potrei essere più felice di essere riusciti a portare a termine questo accordo e portare Luis al Liverpool. È un giocatore eccezionale, uno di quelli che seguivamo da molto tempo. Crediamo che abbia tutto le qualità per adattarsi al nostro modo di giocare e adattarsi alla Premier League, sia fisicamente che mentalmente. È un giocatore assetato di successo e sa che bisogna lottare per ottenere ciò che vuoi. È un combattente, senza dubbio. È un abile giocatore di squadra che ha sempre in mente l’obiettivo».