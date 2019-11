Liverpool: nessuno tira quanto Salah in Premier League

Salah è il giocatore del Liverpool che conclude di più. Nessuno in Premier League vede la porta tanto quanto lui

Nel corso della sua avventura al Liverpool, Salah si è affermato come uno dei giocatori più forti al mondo. L’attaccante egiziano anche in questa stagione si sta confermando ai suoi livelli, come i 9 gol tra Premier e Champions confermano. L’ultimo, importantissimo, è stato contro il Manchester City.

Basti pensare che Salah è il giocatore della Premier League che per il momento ha effettuato più tiri. Ben 40. Solo Aguero concludo quanto l’egiziano.