Liverpool, Nunez è sicuro: «Ci rialzeremo in classifica»

Le parole di Darwin Nunez, attaccante del Liverpool, sulla difficile stagione dei Reds in Premier League. I dettagli

Darwin Nunez ha parlato della stagione del Liverpool ai canali ufficiali del club.

PAROLE – «Il Liverpool è un grande club e siamo consapevoli di ciò che stiamo attraversando. E’ un momento difficile, ma sono fiducioso che ci rialzeremo, ci riscatteremo e risaliremo in classifica. Penso che risponderemo perché molte persone qui sanno cos’è veramente il Liverpool e cosa rappresenta il club. Sia l’allenatore che i giocatori, sappiamo tutti che questo è un grande club e credo che stiamo cercando di cambiare le cose e uscire da questa brutta situazione che stiamo attraversando in questo momento. Quando la squadra è fuori forma, anche tu come singolo ne risenti. Quindi dobbiamo migliorare molte cose e concentrarci sugli aspetti positivi lasciandoci il passato alle spalle. Sono sicuro che quando torneremo tutti in forma, io farò lo stesso. Ma la cosa principale è che siamo una squadra, e questo è tutto».