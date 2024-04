Liverpool Amorin, il tecnico nega: «Nessun contatto»

Le parole di Ruben Amorin, tecnico dello Sporting Lisbona, accostato con insistenza alla panchina del Liverpool

Ruben Amorin è il favorito per sostituire Jurgen Klopp sulla panchina del Liverpool dopo il previsto addio del tecnico tedesco a fine stagione. Alcuni rumors parlavano già di un primo incontro, molto positivo tra le due parti, ma a mettere un freno a queste voci ci ha pensato il diretto interessato. Di seguito le sue parole, riportate da Fabrizio Romano.

«Non ho incontrato il Liverpool per nessun colloquio e non c’è accordo, non è vero: sono l’allenatore dello Sporting, voglio vincere qui e non ho incontrato nessun club. Non è stato concordato nulla. Basta con questa storia. Questa è l’ultima volta che parlo del mio futuro».