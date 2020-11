Liverpool, parla il mago delle rimesse laterali: «Molti ridono di me ma Klopp sa ascoltare»

Questa sera l’Atalanta di Gasperini sfiderà il Liverpool di Klopp che ha un mago assoluto nel preparare le rimesse laterali

Il Liverpool schiacciasassi che questa sera giocherà al Gewiss Stadium di Bergamo contro l’Atalanta ha un assoluto mago nelle rimesse laterali. Si chiama Peter Gronnemark e sulle pagine di Repubblica spiega come è nato il suo mestiere e il rapporto con Klopp.

«Il Liverpool era stata la terza peggior squadra nella stagione 2017/2018 a batter le rimesse laterali. Poi, dal 45,4% di possesso palla conservato dopo un fallo laterale, l’anno dopo siamo passati al 68,4%: i migliori della Premier. Vantaggi? Tantissimi. Nella scorsa stagione i Reds hanno segnato 14 gol da rimessa laterale e subiti solo 3. Se perdi la palla dopo un fallo laterale, spesso perdi equilibrio: in media ci sono 40-60 rimesse con le mani ogni partita, per un totale di 15-20 azioni»

«Bisogna lanciare la palla con potenza, precisione e altezza giuste. Ma soprattutto gli altri giocatori devono creare lo spazio giusto per uscire dalla pressione. La palla da rimessa deve andare sempre verso i piedi del compagno, o non più in alto di 30 cm di essi; quasi mai verso la porta avversaria, a meno di situazioni eccezionali e bisogna mantenere 8-9 metri di distanza tra chi batte la rimessa e chi la riceve».

«Con Klopp abbiamo un gran rapporto ma non ci consultiamo attivamente sulle tattiche: le mie sessioni sono separate e durano 30-60 minuti, 2-3 giorni alla settimana. Uno dei pregi di Jurgen è quello di essere un grande ascoltatore. Le persone mi ridevano in faccia all’inizio ma lo è fondamentale perchè genera sempre evoluzione».