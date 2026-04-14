Liverpool PSG, ad Anfield non c’è in palio solo la semifinale di Champions: sullo sfondo il caso Diakhaby, ecco di che cosa si tratta

Tra le partite di oggi dei quarti di Champions c’è Liverpool PSG. Il Paris Saint-Germain si prepara a una delle serate più importanti della sua stagione, con il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Liverpool ad Anfield. La squadra di Luis Enrique parte dal vantaggio del 2-0 ottenuto all’andata al Parco dei Principi, un successo netto e meritato confermato anche dalle cronache internazionali, che hanno raccontato un PSG dominante e capace di mettere in enorme difficoltà i Reds. Nonostante il doppio vantaggio, però, il ritorno si annuncia delicatissimo, perché il Liverpool proverà a riaprire il discorso qualificazione spinto dalla forza di Anfield e dalla necessità di salvare una stagione complicata. Arne Slot ha già parlato di una squadra pronta a prendersi più rischi e a cercare una notte speciale davanti al proprio pubblico.

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PSG Liverpool, l’addio di Bafodé Diakhaby accende anche il dietro le quinte

Dentro questo confronto europeo si inserisce anche una vicenda che riguarda il lavoro dei due club fuori dal campo. Il Liverpool, infatti, ha aggiunto alla propria struttura del vivaio Bafodé Diakhaby, tecnico arrivato dal settore giovanile del PSG. Le fonti consultate confermano il trasferimento del coach francese all’academy dei Reds all’inizio di febbraio 2026, dopo un lungo percorso di crescita nel club parigino. La sua uscita ha avuto un certo peso simbolico, perché si tratta di una figura riconosciuta nel lavoro con i talenti e nel percorso di sviluppo dell’area academy.

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PSG Liverpool, tra tensioni interne e sfida europea il club francese si gioca molto

Il punto, quindi, è doppio: da una parte c’è il campo, dove il PSG vuole difendere il vantaggio e confermare la propria candidatura europea; dall’altra c’è un contesto interno che, secondo varie ricostruzioni giornalistiche, sta attraversando cambiamenti e tensioni nel settore giovanile. Non tutte le affermazioni del testo di partenza risultano confermate in modo indipendente, in particolare quelle sul ruolo di Pierre Reynaud e sul presunto sistema centralizzato imposto dal club. Quello che si può confermare è che l’uscita di Diakhaby verso il Liverpool è reale e si inserisce in una fase di trasformazione dell’area academy parigina. Per il PSG, dunque, la notte di Anfield vale moltissimo non solo per la corsa in Champions, ma anche perché arriva in un momento in cui il club si misura contemporaneamente con pressioni sportive e riassetti interni.

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