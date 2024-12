Liverpool, l’effetto Slot: i suoi numeri sulla panchina dei Reds sono da sogno

Liverpool, con l’arrivo di Arne Slot in panchina a sostituire Jurgen Klopp i Reds volano: primi in Champions e Premier, e i numeri…

Il Liverpool saluta il 2024 dall’alto del primo posto sia in Premier League che in Champions League. Con Arne Slot in panchina, arrivato a sostituire Jurgen Klopp, i Reds volano e hanno chiuso l’anno con una manita ai danni del West Ham.

I numeri del tecnico olandese sono chiari: in 27 partite hanno messo insieme 23 vittorie, tre pareggi e 1 sola sconfitta tra tutte le competizioni. Il ko è arrivato in Premier League per mano del Nottingham Forest, squadra rivelazione di questa stagione in Inghilterra che al momento, con Chelsea e Arsenal che scenderanno in campo questa sera, occupa il secondo posto della classifica.