L’Inter non si ferma più: dopo Politano si chiude per Malcom e Dembelè

Già cinque acquisti per l’Inter di Spalletti che ora vuole chiudere anche per Malcom e Moussà Dembelè

Il mercato dell’Inter continua a regalare acquisti, l’ultimo in ordine temporale è Matteo Politano, l’ufficialità è attesa tra oggi e domani, ma il ds Piero Ausilio non si ferma. Non è un caso, infatti, che nella giornata di ieri Malcom non si sia presentato all’allenamento del Bordeaux: il brasiliano sta forzando perché vuole l’Inter, pretende che il club francese abbassi le sue richieste per il trasferimento in nerazzurro, si continua a lavorare su un prestito molto oneroso con diritto di riscatto. Malcom è pronto a fare la guerra, segnali chiarissimi; vuole l’Inter e l’acquisto di Politano tranquillizza Spalletti, ma di certo non esclude ancora il brasiliano, in caso di partenza di uno tra Candreva e Karamoh.

E in mezzo al campo? Se William Carvalho rimane un obiettivo (ma senza voler incorrere in problematiche con la Fifa per la questione Sporting), Moussa Dembelé ha fatto sapere all’Inter che vuole prendere tempo e valutare tutte le offerte a bocce ferme. Non accetta né rifiuta la proposta nerazzurra ma preferisce aspettare la ricca proposta che potrebbe arrivare dalla Cina. Fosse quella prevista, volerebbe in Oriente per l’ultimo grande contratto; altrimenti potrebbe dare il via libera alla soluzione Inter, Dembelé ci pensa e valuta. L’Inter attende, quel che è certo è che il mercato nerazzurro non finisce certo qui.