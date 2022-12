Lo sport entrerà in costituzione: c’è l’ok al DDL con 145 voti a favore

Lo sport e il suo valore educativo e sociale entrerà nella costituzione italiana: il DDL passa con 145 voti a favore e nessuno contrario

Passa al senato il DDL per introdurre lo sport nella costituzione. Con 145 voti a favore e nessuno contrario sarà riconosciuto dalla repubblica italiana il valore dello sport come strumento educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme.

Il DDL passerà adesso alla camera.