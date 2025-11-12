Lobotka Napoli, addio a fine stagione? Quella big italiana vuole fare un tentativo per l’estate. Ecco i dettagli

Lobotka Napoli: la Juventus sogna il regista slovacco per il futuro. Ma la posizione dei partenopei sullo giocatore è molto chiara.

La Juventus sta già pianificando il calciomercato estivo, con l’obiettivo di rinforzare il centrocampo e individuare un regista puro, il metronomo che possa dare ordine al gioco di Luciano Spalletti. In questo contesto, il nome di Stanislav Lobotka, pilastro del Napoli, è diventato una suggestione concreta. Il tecnico bianconero, infatti, lo ha avuto sotto di sé durante la stagione dello Scudetto partenopeo e lo considera l’interprete ideale del 4-3-3 che vuole proporre alla Juventus.

La possibilità di portare Lobotka a Torino nasce dalle dichiarazioni del suo agente, che ha lasciato intendere come lo slovacco possa valutare nuove esperienze a fine stagione. Nonostante il contratto solido con il Napoli, le parole del procuratore hanno acceso la fantasia dei dirigenti bianconeri, che hanno già monitorato da vicino la situazione. Il feeling tra Spalletti e Lobotka è noto: il tecnico lo considera perfetto per il ruolo di regista, capace di dettare i tempi e garantire equilibrio tattico alla squadra.

Tuttosport evidenzia però che il percorso verso l’eventuale trasferimento di Lobotka Napoli-Juventus presenta ostacoli importanti. Innanzitutto, il tempismo: un’operazione a stagione in corso è praticamente impossibile. Il Napoli difficilmente si priverebbe di un titolare imprescindibile a gennaio, rimandando qualsiasi discorso alla prossima estate.

Il secondo ostacolo, forse il più grande, è rappresentato dal presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, noto per la sua inflessibilità nelle trattative e per la volontà di non rafforzare dirette concorrenti in Serie A. Se Lobotka dovesse lasciare il Napoli, l’ipotesi più probabile è una cessione all’estero, dove il club potrebbe ottenere una cifra più alta e un ritorno economico maggiore.

In effetti, la concorrenza internazionale per Lobotka Napoli è agguerrita. Club come Manchester United e Barcellona hanno da tempo manifestato interesse e sono pronti a soddisfare le richieste di De Laurentiis, offrendo garanzie economiche che la Juventus fatica a eguagliare. Questo rende la trattativa estremamente complicata, anche se il desiderio di Spalletti resta forte.

La Vecchia Signora, dunque, osserva con attenzione e pazienza. Il sogno di riabbracciare il regista slovacco esiste, ma la strada è in salita. Per ora, la “pazza idea” di mercato resta sul tavolo, in attesa di capire se le parole dell’agente possano aprire uno spiraglio concreto per un colpo di assoluto livello a centrocampo nella prossima stagione.