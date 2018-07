Il ‘caso’ Locatelli e il mercato del Milan di Elliott ad algoritmi

Il Mialn non vuole cedere Locatelli. Il primo segnale di forza di Elliott. Ma attenzione: non sono tutte rose e fiori

Il Fondo Elliott ha preso il comando delle operazione in casa Milan e il primo segnale di come il Fondo di Paul Singer intenda operare lo si è visto con Manuel Locatelli. Il Sassuolo aveva raggiunto l’intesa per ingaggiare il centrocampista classe ’98 per circa 15 milioni di euro, bonus compresi, ma il Fondo ha bloccato l’operazione perché intende puntare sul centrocampista almeno nell’immediato futuro. Il nuovo mercato e la nuova gestione del Milan dipenderà dai numeri che devono tornare e sugli investimenti che devono rendere.

La cessione di Manuel Locatelli al Sassuolo è stata bloccata perché, secondo i nuovi vertici rossoneri, la sua cessione non è conveniente in questo momento. Il centrocampista classe ’98 non ha ancora espresso tutto il suo potenziale e la ‘rivendibili’ futura potrebbe essere maggiore. Inoltre, il giocatore non ha un ingaggio pesante e non ha un peso importante nel monte ingaggi rossonero. Le nuove scelte del Milan dunque saranno inevitabilmente basate su degli ‘algoritmi’, sui numeri, partendo da parametri e numeri tipici di chi ha sempre avuto un approccio finanziario. Il caso Locatelli ne è un chiaro esempio.