Locatelli a Milano: previsto nuovo incontro tra Juventus e Sassuolo

Locatelli Juve: il giocatore è a Milano in attesa di conoscere il suo futuro. Nelle prossime ore previsto un nuovo incontro

Manuel Locatelli è a Milano. Il giocatore è stato pizzicato dalle telecamere di Sportitalia mentre si riposa seduto ad un tavolino di un ristorante del centro della città.

Come riportato da Gianluigi Longari su Twitter, nelle prossime ore potrebbe andare in scena un nuovo incontro tra la Juventus e il Sassuolo per definire il futuro del centrocampista fresco campione d’Europa.