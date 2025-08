Lookman Atalanta: multa in vista? Intanto l’Inter prepara il rilancio per l’attaccante che ieri ha disertato il ritiro della Dea

Lo strappo, forse quello definitivo. Ademola Lookman ieri non si è presentato a Zingonia per la ripresa degli allenamenti, segnando un punto di rottura totale con l’Atalanta e inviando un segnale fortissimo all’Inter, pronta ora a sferrare l’assalto finale. Quella che era una partita a scacchi si è trasformata in un braccio di ferro, con il giocatore che ha scelto la linea dura per forzare la sua cessione.

Rottura totale: Lookman diserta Zingonia, l’Atalanta valuta una multa

Dopo aver rimosso le foto con la maglia dell’Atalanta dai social e aver pubblicato un lungo messaggio per chiedere di essere ceduto, Lookman ha compiuto il terzo e più plateale gesto di protesta. Ieri, lunedì, non si è presentato al centro sportivo, disertando sia il pranzo di squadra che, soprattutto, la seduta di allenamento personalizzata che avrebbe dovuto iniziare il suo percorso di riatletizzazione dopo l’infortunio al polpaccio. Un’assenza non comunicata al club che ora, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sta valutando di comminare una pesante multa al giocatore per la violazione dei suoi doveri professionali

L’Inter prepara il rilancio: attesa una nuova offerta

L’Inter, dal canto suo, si aspettava questa mossa. La dirigenza nerazzurra ha interpretato l’assenza di Lookman come il segnale che attendeva per tornare alla carica. Secondo le ultime indiscrezioni, il club è pronto a un rilancio, ritoccando la precedente offerta da 45 milioni di euro bonus compresi che era stata respinta dall’Atalanta. Le azioni del nigeriano, orchestrate con i suoi agenti, hanno messo l’Atalanta in una posizione scomoda e l’Inter intende approfittarne per chiudere l’affare.

Lo scenario: cosa succede ora?

Il futuro è un’incognita. Non è chiaro se Lookman si presenterà oggi a Zingonia o se invierà un certificato medico. Intanto la squadra di Juric si prepara per l’amichevole di domani contro il Monza, ma l’attenzione è tutta fuori dal campo. L’Atalanta si sente forte di un contratto e di una promessa che, a suo dire, non è stata rispettata dal giocatore (che chiedeva un top club estero), ma ora deve gestire una situazione interna diventata insostenibile. L’Inter attende, pronta a sferrare il colpo decisivo.