Lookman è sfida tra Inter e Arsenal: il futuro dell’esterno nigeriano si decide nei prossimi giorni

Lookman conteso tra Inter e Arsenal: il futuro del calciarore nigeriano si decide nei prossimi giorni. Le ultime

La corsa ad Ademola Lookman, esterno offensivo dell’Atalanta e protagonista di una stagione da incorniciare con 17 gol e 8 assist tra Serie A ed Europa League, si fa sempre più serrata. Dopo settimane di corteggiamento da parte dell’Inter, anche l’Arsenal si è inserito nella trattativa, secondo quanto riportato dal quotidiano britannico The Sun. Il club londinese, guidato da Mikel Arteta, è alla ricerca di un rinforzo nel reparto avanzato e considera Lookman un’alternativa concreta a Eberechi Eze, fantasista del Crystal Palace, attualmente in cima alla lista dei desideri dei Gunners.

L’Inter, dal canto suo, ha individuato in Lookman il profilo ideale per potenziare l’attacco della squadra affidata a Cristian Chivu, ex difensore e ora tecnico della prima squadra nerazzurra. Il club milanese ha già presentato un’offerta da 42 milioni di euro più 3 di bonus, cercando di avvicinarsi alla valutazione fissata dall’Atalanta: almeno 45 milioni di sterline, pari a circa 51 milioni di euro. Tuttavia, l’ingresso in scena dell’Arsenal, forte di una disponibilità economica superiore, rischia di complicare i piani nerazzurri.

Il giocatore nigeriano, classe 1997, ha espresso chiaramente la volontà di trasferirsi all’Inter, arrivando persino a interrompere gli allenamenti con l’Atalanta per forzare la mano. Ma la cosiddetta “clausola morale” che lo vincolava a un trasferimento solo all’estero potrebbe aprire la strada a una cessione verso la Premier League, qualora l’Arsenal decidesse di affondare il colpo.

In Viale della Liberazione, sede dell’Inter, si mantiene una calma apparente, ma la sensazione è che la trattativa sia entrata in una fase decisiva. Con l’Arsenal pronto a rilanciare, i margini per una negoziazione serena si riducono. I prossimi giorni saranno cruciali per determinare se Ademola Lookman vestirà la maglia nerazzurra o quella dei Gunners.