Lookman Inter, Zazzaroni: «Lui è l’acquisto prioritario: la prossima settimana i nerazzurri alzeranno l’offerta». Le ultime

Ademola Lookman, attaccante nigeriano classe 1997, è al centro delle attenzioni dell’Inter nel calciomercato estivo. Dopo una stagione esaltante con l’Atalanta — 11 gol e 7 assist in Serie A — il nome dell’ex Leicester e RB Leipzig è sempre più accostato al club nerazzurro, alla ricerca di un profilo dinamico e prolifico per rafforzare il reparto offensivo.

L’Inter accelera: 45 milioni sul piatto per Lookman Secondo quanto riportato da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, la dirigenza dell’Inter — rappresentata dall’esperto amministratore delegato Giuseppe Marotta e dal direttore sportivo Piero Ausilio — ha predisposto un piano concreto per l’ingaggio di Lookman. Grazie ai fondi messi a disposizione dalla proprietà americana Oaktree, il club milanese dispone di un budget di circa 100 milioni di euro per il mercato estivo.

L’obiettivo numero uno è proprio Lookman, considerato il profilo ideale per completare l’attacco guidato da Simone Inzaghi, allenatore che predilige velocità, tecnica e versatilità nel reparto avanzato. L’Inter è pronta a presentare un’offerta da 45 milioni di euro nella prossima settimana, cercando di avvicinarsi alla richiesta dell’Atalanta, che valuta il cartellino del giocatore attorno ai 50 milioni.

Atalanta ferma sulla valutazione, ma il giocatore spinge per l’Inter La Dea, guidata dal presidente Antonio Percassi, non sembra disposta a fare sconti, forte delle prestazioni di Lookman e dell’interesse crescente di altri club europei. Tuttavia, un elemento chiave nella trattativa è proprio la volontà dell’attaccante, che avrebbe già manifestato il suo gradimento per un trasferimento a Milano.

Le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive: l’Inter resta in pressing e conta sulla determinazione del giocatore e sulla disponibilità finanziaria per chiudere l’operazione. In caso di fumata bianca, Lookman diventerebbe uno dei colpi più importanti del mercato nerazzurro 2025.

LOOKMAN INTER – «Oaktree ha messo a disposizione di Marotta e Ausilio 100 milioni per il mercato. Lookman è acquisto prioritario: la prossima settimana l’Inter alzerà l’offerta fino a 45 milioni. Poi la palla passerà a Percassi (Pagliuca) e allo stesso Lookman».