Lookman Inter, ora tocca al nigeriano spingere con l’Atalanta per la cessione: le ultime

Lookman Inter, prosegue la trattativa, molto complicata, con l’Atalanta per arrivare all’attaccante nigeriano

Le carte sono tutte sul tavolo, anche se per ora rimangono scoperte. L’Inter ha messo sul piatto un’offerta da 40 milioni di euro per Ademola Lookman, mentre l’Atalanta ne chiede 50. Il vero nodo, però, è la volontà del giocatore nigeriano, che continua a ripetere a tutti i suoi interlocutori una sola cosa: «Inter, solo Inter». Club e giocatore sono ormai d’accordo su tutto, con una bozza di contratto quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione, con la possibilità di salire fino a 5. Un’intesa che dà ai nerazzurri un vantaggio strategico, lasciando a Lookman il compito di fare il passo decisivo con l’Atalanta.

Il problema è che il nigeriano è attualmente fermo per un infortunio al polpaccio, rimediato nei primi giorni di allenamento a Zingonia, che lo terrà lontano dal campo per una decina di giorni. Questo rende improbabile una forzatura immediata come quella tentata l’anno scorso, quando Lookman aveva addirittura saltato gli allenamenti mentre il PSG si faceva avanti. L’Atalanta, abituata a queste trattative tese – come dimostrato lo scorso anno con Koopmeiners – resta ferma sulle sue posizioni, ma sembra aperta a negoziare uno sconto rispetto ai 50 milioni richiesti.

In questo scenario, l’atteggiamento di Lookman è più morbido: si sta curando a Zingonia e ha partecipato regolarmente alle riunioni con lo staff e l’allenatore Ivan Juric, compreso l’incontro con l’ex arbitro Messina sulle nuove regole UEFA per la stagione 2025-26. L’ipotesi più probabile è che il nigeriano provi a spingere per il trasferimento entro fine mese, magari già nel prossimo weekend, quando tornerà a pieno ritmo in campo.

Anche l’Inter, dal canto suo, aspetta e valuta i tempi migliori per rilanciare sull’offerta, mentre la trattativa resta aperta e strategica per tutte le parti coinvolte. L’eventuale inserimento di bonus potrebbe fare la differenza e avvicinare le parti a un accordo definitivo, sbloccando così uno degli affari più seguiti del mercato estivo.