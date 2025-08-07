Lookman scomparso: l’Atalanta valuta la sospensione dello stipendio. I dettagli

Lookman scomparso: l’Atalanta valuta la sospensione dello stipendio. Sono tre giorni di fila che l’attaccante nigeriano non si presenta a Zingonia

La rottura tra Ademola Lookman e l’Atalanta è ormai totale e, con ogni probabilità, insanabile. Per il terzo giorno consecutivo, anche ieri, l’attaccante nigeriano non si è presentato al centro sportivo di Zingonia, proseguendo la sua clamorosa protesta per forzare la cessione all’Inter. Un braccio di ferro che entra nella sua fase più critica, con il club bergamasco che ora valuta le prossime mosse e l’Inter che prepara l’assalto finale.

Terzo giorno di assenza: Atalanta valuta la sospensione dello stipendio

Il futuro di Lookman è un mistero, così come la sua attuale posizione. Lontano da tutti, in un luogo sconosciuto, il giocatore continua la sua diserzione dagli allenamenti. Di fronte a questa prolungata assenza ingiustificata, l’Atalanta, pur preferendo per ora non “alzare il volume”, sta seriamente valutando quali provvedimenti adottare. Se la situazione non si sbloccherà, il club potrebbe far scattare la sospensione dello stipendio, come previsto dall’accordo collettivo con l’Assocalciatori e la Lega. Magari anche in un secondo momento: per il momento ha deciso di non multarlo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

L’Inter prepara la terza offerta: pronti 45 milioni più bonus

L’Inter, nel frattempo, osserva la situazione da una posizione di attesa strategica. La dirigenza nerazzurra è pronta a muoversi non appena si creerà lo spiraglio giusto. È infatti in preparazione una terza offerta ufficiale da inviare via PEC all’Atalanta: la proposta toccherà i 45 milioni di euro di parte fissa, più successivi bonus per avvicinarsi alla valutazione complessiva di 50 milioni richiesta dai bergamaschi. Un rilancio importante, che l’Inter spera possa essere quello decisivo.

Una partita a scacchi in un momento delicato

La situazione è delicatissima per tutte le parti in causa. Lookman rischia pesanti sanzioni, l’Atalanta si trova a gestire un caso esplosivo e l’Inter deve calibrare con attenzione la sua prossima mossa. L’unico fattore che lascia aperta la porta a una soluzione negoziata sono gli ottimi rapporti tra le due società. Tuttavia, lo strappo del giocatore appare così profondo che solo un’offerta ritenuta congrua potrà porre fine a questa infuocata telenovela di mercato.