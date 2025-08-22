Lookman, lo striscione dei tifosi dell’Atalanta a Zingonia è un chiaro avvertimento all’attaccante nigeriano che si allena ancora a parte

La tifoseria dell’Atalanta ha inviato un messaggio forte e chiaro ad Ademola Lookman. Uno striscione, comparso a Zingonia, recita: “La maglia va onorata. Un’altra c….a non sarà tollerata”. Un avvertimento che, pur senza un destinatario esplicito, è chiaramente rivolto all’attaccante nigeriano, reduce da un periodo di assenza ingiustificata e di manovre di mercato che hanno irritato l’ambiente.

Lookman, infatti, ha tentato in ogni modo di forzare la mano per trasferirsi all’Inter, ma si è trovato di fronte a un muro insormontabile. La dirigenza nerazzurra, capitanata dai presidenti Antonio e Luca Percassi, ha sempre valutato il giocatore ben oltre i 45 milioni di euro (42 fissi più 3 di bonus) offerti dall’Inter, chiedendo una cifra superiore ai 50 milioni. Dopo la cessione di Mateo Retegui in Arabia Saudita, l’Atalanta non aveva alcuna intenzione di privarsi di un altro pezzo pregiato del suo attacco.

La situazione si è risolta negli ultimi giorni, quando l’Inter ha deciso di ritirarsi dalla trattativa. Come confermato dalla mossa nerazzurra di puntare su altri obiettivi, come il centrocampista Andy Diouf dal Lens, Lookman non è più un pensiero per i vice-campioni d’Italia e d’Europa.

Nonostante ciò, il futuro di Lookman rimane incerto. L’Atalanta lo ha multato e lo ha fatto allenare a parte, e ad oggi non ha ricevuto altre offerte concrete. L’Arsenal ha chiuso i suoi movimenti in attacco, mentre l’Atletico Madrid rimane sullo sfondo, ma con alcuni dubbi sull’operazione, come riporta Matteo Moretto.