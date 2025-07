Claudio Lotito e Michele Puller: un incontro misterioso che apre scenari sul futuro della Lazio

Incontro avvenuto a Roma tra il presidente della Lazio Lotito e l’imprenditore italo-tedesco Michele Puller: scenari nuovi per i biancocelesti?

Un incontro riservato ma decisamente significativo si è tenuto ieri a Roma come riportato dal Corriere dello Sport, tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito, e Michele Puller, imprenditore veneto di successo e figura influente nel mondo economico e calcistico tedesco. Apparentemente una semplice visita tra conoscenti, la chiacchierata potrebbe in realtà nascondere scenari più complessi, legati al futuro del club biancoceleste.

Classe 1948, originario di Cittadella, Puller è noto in Germania come “l’italiano che salva le aziende tedesche”. La sua carriera lo ha portato a costruire un vero impero in Westfalia, partendo dalle aziende della famiglia acquisita e proseguendo in autonomia nel settore dell’abbigliamento e dei semipettinati per moquette e tappezzerie automobilistiche. Una scalata imprenditoriale che lo ha reso una figura di riferimento anche all’interno del Borussia Dortmund, dove oggi ricopre la carica di vicepresidente del consiglio economico. Esperto di bilanci, investimenti e strategie di crescita, Puller è riconosciuto come un vero fuoriclasse nella gestione aziendale, tanto da meritarsi una biografia su Bloomberg e l’onorificenza di Cavaliere del Lavoro nel 2004, conferitagli dal Presidente Ciampi.

Ma la passione per il calcio è rimasta costante nel tempo. Oltre al suo ruolo nel Dortmund, si racconta abbia avuto un ruolo nelle scoperte di talenti come Goetze e Lewandowski. Non solo: è stato vicino anche alla Fiorentina nei giorni in cui i Della Valle valutavano la cessione del club, e ha avuto rapporti con figure chiave della Juventus, da Gianni Agnelli alla Triade.

È quindi difficile pensare che l’incontro con Lotito, in un momento critico per la Lazio – bloccata sul mercato dagli indici della FIGC – sia stato casuale. È probabile che i due abbiano discusso di operazioni finanziarie, possibili sinergie o persino scenari di investimento futuri. Resta il mistero sul contenuto preciso del colloquio, ma un fatto è certo: quando Puller si avvicina al mondo del calcio, lo fa sempre con un obiettivo imprenditoriale ben preciso.