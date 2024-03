Lazio, Lotito tuona: «Facciamo causa alla Figc per la Serie A...»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a La Repubblica dei problemi della Serie A e della sua idea

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a La Repubblica dei problemi della Serie A e della sua idea. Le sue dichiarazioni:

MODELLO – «Facciamo causa alla FIGC per avere una Serie A modello Premier. Non contiamo nulla. La Federcalcio e Gravina si sentono protetti dallo Statuto ma le loro regole non ci stanno più bene. Noi vogliamo che la Lega di Serie A, quella composta dai club che hanno immagine, tifosi e producono il 90 % del fatturato, si trasformi in qualcosa di diverso: la Lega di Serie A deve essere la nuova Premier League».