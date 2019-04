Lotta salvezza alle ultime cinque giornate con tante squadre ancora incerte della loro permanenza in Serie A. Tanti scontri diretti e un destino tutto da decidere

Quando mancano cinque giornate al termine del campionato, la lotta salvezza vede ben 7 squadre per un solo posto. La lotta alla permanenza in Serie A parte da quota 29 punti, con l’Empoli che occupa il 18° posto, fino alla SPAL, 9 punti più sopra, in 13° posizione.

Sotto l’Empoli sperano in un miracolo i ciociari del Frosinone, ancorati al 19° con 9 di svantaggio rispetto il quart’ultimo posto, utile alla permanenza nella massima serie.

Calendario Spal – 13° posto – 38 punti

La Spal di Semplici è la squadra più sicura della permanenza in A delle 7 che abbiamo preso in considerazione. A quota 38 punti, gli spallini hanno ben 9 lunghezze di vantaggio sulla zona rossa e molti scontri diretti a favore. Il calendario, tuttavia non è da sottovalutare. La squadra guidata da bomber Petagna affronterà il Genoa in casa. Segue il Chievo, a Verona, ormai retrocesso, il Napoli a Ferrara e l’Udinese in trasferta (altro potenziale scontro diretto). Chiude la stagione in casa contro il Milan.

Negli scontri diretti, la Spal si trova in vantaggio in caso di parità di punti sull’Empoli, su Parma, Bologna. In svantaggio solo con il Frosinone. Tutto ancora da decidere contro Udinese e Genoa.

SPAL – GENOA

Chievo – SPAL

SPAL – Napoli

UDINESE – SPAL

SPAL – Milan

Calendario Parma – 14° posto – 36 punti

Il Parma di D’Aversa, dopo un girone di andata da squadra rivelazione, si trova a dover fare i conti con un ritorno giocato al di sotto delle aspettative. Inghiottitto nella corsa salvezza, i ducali hanno un calendario ora ricco d’insidie. Alla prossima, il Parma affronterà il Chievo a Verona. Dopo di che seguiranno: il match in casa contro la Sampdoria (che cerca punti per l’Europa League), lo scontro diretto con il Bologna in trasferta e la Fiorentina in casa. Il Parma chiuderà il campionato con la Roma all’Olimpico.

In scontri diretti, D’Aversa potrà contare su un piazzamento migliore nei confronti di Genoa, Udinese ed Empoli. Si troverà dietro in caso di parità di punti con Spal e Frosinone. Tutto da decidere contro il Bologna (All’andata finì 0-0 in casa dei ducali).

Chievo – PARMA

PARMA – Sampdoria

BOLOGNA – PARMA

PARMA – Fiorentina

Roma – PARMA

Calendario Genoa – 15° posto – 34 punti

Il grifone si trova in una situazione pericolosa. Dopo una stagione vissutà in discreta tranquillità a metà classifica, ora potrebbe far i conti con una salvezza sul filo del rasoio. Il malumore dei tifosi è comprensibile e l’ambiente ne potrebbe aver risentito. Il Genoa del confermato Prandelli ha oltretutto un calendario tra i più complicati: primo match a Ferrara contro la Spal, dopo di che riceverà in casa la Roma. Seguono l’Atalanta in trasferta, la sfida interna contro il Cagliari e si chiude con Fiorentina-Genoa.

Scontri diretti a favore su Bologna, Empoli, Frosinone A sfavore sul Parma e sull’Udinese. Da decidere nello scontro diretto con la Spal.

SPAL – GENOA

GENOA – Roma

Atalanta – GENOA

GENOA – Cagliari

Fiorentina – GENOA

Calendario Bologna – 16° posto – 34 punti

Sedicesimo posto a pari punti con il Genoa, il Bologna sembra però vivere un momento positivo. L’arrivo di Mihajlovic ha scosso la stagione dei felsinei che ora sembrano proiettati alla salvezza. Tuttavia il calendario è ricco d’insidie contro squadre alla ricerca di punti. Si parte con un match point: i rossoblù riceveranno in casa l’Empoli di Andreazzoli in una partita decisiva. Seguono il Milan in trasferta, il Parma in casa, la Lazio all’Olimpico e si chiude all Dall’Ara contro il Napoli.

Scontri diretti a sfavore su Genoa, Spal e Frosinone. A favore solamente sul Parma. Si guarderà alla media GF/GS in caso di parità di punti con l’Udinese. Si deciderà in questa giornata il vantaggio/svantaggio in caso di uguale piazzamento con l’Empoli.

BOLOGNA – EMPOLI

Milan – BOLOGNA

BOLOGNA – PARMA

Lazio – BOLOGNA

BOLOGNA – Napoli

Calendario Udinese – 17° posto – 33 punti

Solamente un punto più sotto, troviamo l’Udinese di Tudor al momento a 4 lunghezze sulla linea rossa. Le prossime due sfide, tuttavia, saranno tutt’altro che semplici per i bianconeri. Prima sfida a Bergamo contro l’Atalanta finalista di Coppa Italia, poi riceveranno in casa l’Inter, che deve ancora mettere in cassaforte la qualificazione alla prossima Champions League. Seguono il Frosinone allo Stirpe, la Spal in casa e si chiude con il Cagliari in Sardegna.

Gli scontri diretti dell’Udinese sono a sfavore, attualmente, solo sull’Empoli (che potrebbe tuttavia risultare decisivo). Conteranno i GF/GS con il Bologna. A favore su Parma e Genoa. Tutto da decidere con Frosinone e Spal.

Atalanta – UDINESE

UDINESE – Inter

FROSINONE – UDINESE

UDINESE – SPAL

Cagliari – UDINESE

Calendario Empoli – 18° posto – 29 punti

Al momento, l’Empoli di Andreazzoli si trova in piena zona retrocessione e con ben 4 punti da recuperare sul 17° posto. Tuttavia, il destino degli empolesi è ancora tutto da scrivere: ma il calendario è tra i più complicati. S’inizia con lo scontro diretto con il Bologna di Mihajlovic. Seguono quattro partite davvero proibitive per Caputo e compagni: Fiorentina in casa, Sampdoria in trasferta, poi ospiteranno il Torino di Mazzarri al Castellani e chiuderanno il campionato con l’Inter al Giuseppe Meazza.

Anche gli scontri diretti sono tutt’altro che sorridenti. Si deciderà in questa giornata con il Bologna, ma è già tutto deciso con Genoa, Parma e Spal: sarà a sfavore. Tuttavia, scontro diretto a vantaggio con l’Udinese che, come detto, potrebbe essere determinante. Da decidere ancora con il Frosinone.

BOLOGNA – EMPOLI

EMPOLI – Fiorentina

Sampdoria – EMPOLI

EMPOLI – Torino

Inter – EMPOLI

Calendario Frosinone – 19° posto – 23 punti

Potremmo solo essere in attesa della matematica per quanto riguarda la situazione dei ciociari. Dieci punti difficili da recuperare per il Frosinone e una permanenza in Serie A che ora ha davvero la forma dell’impresa impossibile. La sfida di domenica potrebbe essere già decisiva in caso di vittorio delll’Udinese a Bergamo e sconfitta del Frosinone nella sfida interna con il Napoli. Si proseguirà con Sassuolo in trasferta, Udinese in casa e Milan al San Siro. Ultimo match di campionato tra gli ultimi della classe allo Stirpe: Frosinone – Chievo.

Gli scontri diretti che più contato per i ciociari sono in svantaggio: quello con l’Empoli. In caso di miracolo, sfida decisiva con l’Udinese dove si deciderà anche l’eventuale vantaggio sugli scontri diretti. La salvezza del Frosinone sembra rimanere un miraggio.

FROSINONE – Napoli

Sassuolo – Frosinone

FROSINONE – UDINESE

Milan – FROSINONE

FROSINONE – Chievo