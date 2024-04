Lotta salvezza, bagarre a fondo classifica: in sette in 5 punti

In fondo alla classifica è lotta per non retrocedere: ci sono sette squadre in appena cinque punti: la situazione dopo la 30ª giornata

Rubando il termine dal ciclismo, è bagarre in fondo alla classifica di Serie A per la lotta salvezza. In questo momento, esclusa la Salernitana a 14 punti, ci sono sette squadre in lotta per non retrocedere e tutte nello spazio di 5 punti. E prendendo un altro termine dal ciclismo, l’ultimo turno è stato di impasse: i doppi pareggi di Sassuolo-Udinese e Cagliari-Verona non muovono la classifica, come la sconfitta – prevedibile – dell’Empoli in casa della capolista. Le uniche due ad aver fatto piccoli passi in avanti sono Frosinone e Lecce, che strappano un punto a testa contro due non dirette concorrenti come Genoa e Roma. Ecco la classifica a 8 giornate dalla fine del campionato.