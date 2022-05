Lotta salvezza, Vieri: «Corsa meravigliosa. La Salernitana di Nicola incredibile»

L’ex attaccante italiano Vieri ha detto la sua sulla lotta salvezza, puntando sulla Salernitana di Nicola

Christian Vieri, storico ex attaccante italiano, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato anche della lotta salvezza in Serie A.

SALVEZZA – «Mi sbilancio solo per dire che è una lotta me-ra-vi-glio-sa. E per fare solo un nome: Salernitana. Incredibile Nicola, mai visto cambiare una squadra così, e adesso davvero può salvarsi. Salerno, Cagliari, Genova, La Spezia: in queste due settimane si dorme poco ovunque».